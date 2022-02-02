По состоянию на среду, 2 февраля, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Об этом стало известно в ходе брифинга главного санитарного врача Игоря Кузина.

В Министерстве здравоохранения назвали области-претенденты на "красную" зону.

Так, в "красную" зону в ближайшее время могут перевести такие области:

Волынскую,

Донецкую,

Житомирскую,

Закарпатскую,

Одесскую,

Сумскую.

Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

Напомним, в Украине за прошлые сутки, 27 января, зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 5 341, медработников – 808), что является абсолютным антирекордом.

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