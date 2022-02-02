Ситуация ухудшается: названы области-претенденты на "красную" зону [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 2 февраля, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Об этом стало известно в ходе брифинга главного санитарного врача Игоря Кузина.
В Министерстве здравоохранения назвали области-претенденты на "красную" зону.
Так, в "красную" зону в ближайшее время могут перевести такие области:
- Волынскую,
- Донецкую,
- Житомирскую,
- Закарпатскую,
- Одесскую,
- Сумскую.
Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.
Напомним, в Украине за прошлые сутки, 27 января, зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 5 341, медработников – 808), что является абсолютным антирекордом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В "красной" зоне две области. За сутки ситуация ухудшилась в Николаевской области, которая с "желтой" перешла в "оранжевую" зону
В "красной" зоне находится 4 региона
По состоянию на четверг, 27 января, в "красной" зоне карантина уже две области
В четверг, 27 января, в Ривненской области начал действовать "красный" уровень эпидемиологической ситуации
В среду, 26 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине