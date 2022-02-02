Міжнародна організація "Amnesty International" звинуватила Ізраїль в "апартеїді" щодо палестинського населення. Там оприлюднили грунтовну доповідь про утиски ізраїльтянами арабів на території Ізраїлю та Палестинської автономії. Та закликали Міжнародний кримінальний суд "негайно розслідувати злочини проти людяності". Офіційний Тель-Авів у відповідь звинуватив правозахисників у брехні.

Яїр Лапід, міністр закордонних справ Ізраїля: