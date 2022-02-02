Міжнародна організація оприлюднила доповідь про утиски ізраїльтянами арабів [ Редактировать ]
Міжнародна організація "Amnesty International" звинуватила Ізраїль в "апартеїді" щодо палестинського населення. Там оприлюднили грунтовну доповідь про утиски ізраїльтянами арабів на території Ізраїлю та Палестинської автономії. Та закликали Міжнародний кримінальний суд "негайно розслідувати злочини проти людяності". Офіційний Тель-Авів у відповідь звинуватив правозахисників у брехні.
Яїр Лапід, міністр закордонних справ Ізраїля:
У минулому "Емністі Інтернешнл" була шанованою організацією. Нині вона лише ретранслює брехливу пропаганду терористів, не перевіряючи фактів. Ізраїль - не досконала країна, але у нас демократія, ми дотримуємо міжнародного права, а також прав і свобод людини.
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