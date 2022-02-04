Американский предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, сколько нужно средств для колонизации Красной планеты. Об этом мультимиллиардер заявил во время интервью ученому Лексу Фридману.

По его словам, стоимость реализации проекта составит 1 триллион долларов. Такая сумма будет распределена с учетом всех потребностей будущих жителей Марса.

Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На данный момент отправка людей на Марс сегодня будет стоить $1 трлн. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям нужно медицинское оборудование, средства коммуникации.

Отмечается, что в будущем Илон Маск планирует построить города-колонии, которые будут использовать подземные гидропонные фермы. Последние же будут работать на солнечной энергии. Это, со своей стороны, поможет обеспечить необходимые условия для выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечит людей на Марсе едой.

Читайте также, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал крайние сроки отправки людей на Марс. Среди определяющих сроки факторов Маск назвал проектирование космического корабля. По его словам Starship - самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных.

Кроме того, первые колонии на Марсе могут управляться так же, как первые колонии на Американском континенте, речь идет о прямой демократии. Представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, для первых небольших колоний не нужна.