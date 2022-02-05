В Украину с официальным визитом приедет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Ключевыми темами переговоров будут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Отмечается, что также глава МИД Германии планирует посетить линию разграничения на Донбассе для ознакомиться с безопасностью в зоне российско-украинского вооруженного конфликта. По итогам визита будет проведена совместная пресс-конференция в онлайн формате.

Читайте также, Министры иностранных дел Франции - Жан Ив Ле Дриан и Германии - Анналена Бербок приедут в Украину с официальным визитом 7 и 8 февраля. Основной целью приезда глав дипломатических Министерств будет "оживление" нормандского формата по Донбассу на министерском уровне.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Министерства иностранных дел Германии. Стороны констатировали, что использование газопровода в качестве оружия - приведет к принятию жестких мер урегулирования.