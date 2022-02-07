Во Львовской области в Пустомытовском районе женщина родила уникальную двойню. Дело в том, что ее дети появились на свет в разные дни и в разных местах.

Об этом необычном случае рассказали на Facebook-странице Львовского областного центра экстренной медицинской помощи.

Роды у женщины начались раньше срока, поэтому медики приняли роды у нее дома. На свет сначала появилась здоровая девочка, но, у женщины была двойня, поэтому рожать второго ребенка врачи экстренно повезли ее в роддом.

Интересно, что мальчика женщина родила не в тот же день, а уже на следующий. Таким образом двойняшки будут праздновать дни рождения в разные дни.

"Так получилось, что девочка родилась в населенном пункте Пустомытовского района в один день, а ее братик - уже на следующий день во Львове. Да и случая за всю мою работу на "скорой" такого не было: чтобы роды - и двойня", - отметила фельдшер Леся Никула.

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