В приложении "Дія" можно будет получить удостоверение участника боевых действий [ Редактировать ]
В "Дія" появится удостоверение УБД
В государственном приложении "Дія" можно будет получить электронное удостоверение ветерана и пострадавшего участника Революции Достоинства. Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета Министров 9 февраля. Об этом этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Электронное удостоверение может предъявляться без дополнительного удостоверения в бумажной форме, а также без документа, удостоверяющего личность.
Напомним, что в "Дія" теперь можно изменить прописку, сгенерировать справку о несудимости и "поделиться" техническим паспортом на автомобиль.
Напомним, что "Подробности" опубликовали аналитический материал о новых функциях в приложении "Дія".
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