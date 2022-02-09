В "Дія" появится удостоверение УБД

В государственном приложении "Дія" можно будет получить электронное удостоверение ветерана и пострадавшего участника Революции Достоинства. Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета Министров 9 февраля. Об этом этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Электронное удостоверение может предъявляться без дополнительного удостоверения в бумажной форме, а также без документа, удостоверяющего личность.

Напомним, что в "Дія" теперь можно изменить прописку, сгенерировать справку о несудимости и "поделиться" техническим паспортом на автомобиль.

Напомним, что "Подробности" опубликовали аналитический материал о новых функциях в приложении "Дія".