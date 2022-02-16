Росія заявила про відведення частини військ з окупованого Криму [ Редактировать ]
Росія заявила про відведення частини військ з окупованого Криму після навчань. У Міноборони федерації зазначили, що, мовляв, підрозділи Південного військового округу завершили маневри й залізницею повертаються до пунктів постійної дислокації. За даними відомства, підлеглі забрали із собою танки, БМП та самохідні артилерійські установки. Щоправда, напередодні РФ теж повідомляла, що окремі російські підрозділи вже закінчили військові навчання в Білорусі.
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