Він буде жити. Так, коротко і чітко, медики лікарні імені Мечникова оцінили стан пораненого бійця. В Олега напередодні біля Авдіївки влучив осколок від міни 82 калібру. Звідти армійця гелікоптером доправили в Дніпро.

І сьогодні нашій Олені Мендалюк вдалося поспілкуватися з військовим. Що він розповів? І як почувається? Дивіться.

Я помню свист, и я понял, что сейчас ляжет рядом и все в глазах потемнело, и чувствую кров тече, голова болить.

Як зазнав поранення 21-річний Олег пам'ятає все до секунди. 17 лютого на його бойову позицію - прилетіла міна 82 калібру.

Олег, поранений військовослужбовець:

Я вибігав з бліндажа, міна впала просто рядом, я біг в укритіє. Але не встиг добігти.

Військовий отримав осколкові поранення. Металеві уламки посікли все його тіло. У чоловіка травмоване око. До лікарні Мечникова його доправили гелікоптером. І вже добу Олег - у реанімації.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Витягнули відламок, але стан його на сьогодні середньої важкості. Є контузія, є струс головного мозку. Поки все йде нормально, життю нічого не загрожує. Після нетривалого перебування в госпіталі він зможе потім повернутися або до служби, або залишитися дома.

На якнайшвидше одужання сподівається і сам боєць. Бо дома на нього чекає дружина та півторарічна донька Мія.

Олег, поранений військовослужбовець: