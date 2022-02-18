Пораненого на фронті бійця доправили в Дніпровську лікарню [ Редактировать ]
Він буде жити. Так, коротко і чітко, медики лікарні імені Мечникова оцінили стан пораненого бійця. В Олега напередодні біля Авдіївки влучив осколок від міни 82 калібру. Звідти армійця гелікоптером доправили в Дніпро.
І сьогодні нашій Олені Мендалюк вдалося поспілкуватися з військовим. Що він розповів? І як почувається? Дивіться.
Я помню свист, и я понял, что сейчас ляжет рядом и все в глазах потемнело, и чувствую кров тече, голова болить.
Як зазнав поранення 21-річний Олег пам'ятає все до секунди. 17 лютого на його бойову позицію - прилетіла міна 82 калібру.
Олег, поранений військовослужбовець:
Я вибігав з бліндажа, міна впала просто рядом, я біг в укритіє. Але не встиг добігти.
Військовий отримав осколкові поранення. Металеві уламки посікли все його тіло. У чоловіка травмоване око. До лікарні Мечникова його доправили гелікоптером. І вже добу Олег - у реанімації.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:
Витягнули відламок, але стан його на сьогодні середньої важкості. Є контузія, є струс головного мозку. Поки все йде нормально, життю нічого не загрожує. Після нетривалого перебування в госпіталі він зможе потім повернутися або до служби, або залишитися дома.
На якнайшвидше одужання сподівається і сам боєць. Бо дома на нього чекає дружина та півторарічна донька Мія.
Олег, поранений військовослужбовець:
Росте. Вже величенька така - два года в июне буде. Папина доця, шо там розказувать.
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