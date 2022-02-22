Коты и кошки – это те домашние животные, которым кроме полноценного питания, любви и внимания нужны еще и развлечения. Особенно для тех питомцев, которые живут исключительно в "домашних" условиях, без собратьев и уличной социализации.

К счастью, индустрия товаров для животных предлагает широкий выбор игрушек для кошек в соответствии с повадками, характером, возрастом "пользователя". Посмотрите каталог и выберите игрушки для котов в zootovary.com.

По активности

Выбирать игрушку лучше на основе поведенческих привычек вашего кота или кошки. Во-первых, учитывать, насколько животное активно. В этом контексте не следует пренебрегать и возрастом, и физиологическими особенностями животного.

По понятным причинам, если ваша кошка перешагнула порог в 8-10 лет, она может быть менее игривой – для нее желательно выбрать спокойное развлечение. Например, мягкую игрушку или сушеную "кошачью мяту", россыпью или в виде набивки.

Для кошек всех возрастов и особенно молодых животных нужно иметь дома приспособление для заточки когтей.

"Когтеточки" могут быть стационарными, а могут быть и в виде игрушек – например, мячиков или "мышек". Помните, что к месту, где кошка должна точить коготки, животного придется сначала приучить.

Ваше участие

Еще один фактор выбора – степень вашего участия в игре. Есть игрушки, в которые кошка или котенок могут играть без вашего непосредственного участия – это различные "мышки", "пружинки", игрушки с катающимися мячиками.

Более сложные аналоги автоматизированы, работают на батарейках. Еще один пример – это игровые комплексы вроде "поймать мышь", которая прячется от кошки.

Есть развлечения, которыми нужно "управлять". Например – специальные лазерные указки, "бантики" и "мышки" на веревочке, палочки с лентами и так далее. Если вы любите играть со своим питомцем, то такой товар – оптимальный выбор. Но когда вас не будет рядом – игрушка будет бесполезной.

Съедобные игрушки

Для кошек традиционно выбирают несколько видов игрушек-лакомств. Во-первых, это жевательные лакомства. Обратите внимание, что для кошек нужно покупать специальные лакомства. Те же собачьи аналоги, которые грубее и тверже, скорее всего, не подойдут.

Во-вторых, это игрушки с сушеной травой, которая привлекает кошачьих. Так называемая "мята", в том числе в виде набивки для игрушек, повышает интерес к развлечению, но давать ее нужно не слишком часто.