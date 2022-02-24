Российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева. Об этом сообщил "Украинской правде" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, подразделения Вооруженных Сил Украины после упорных боев потеряли контроль над аэропортом "Антонов".

Ранее Нацгвардия заявила, что накрыла аэропорт артиллерией. А Зеленский отдал приказ уничтожить российский десант. В тоже время российские телеграм-каналы пишут, что этот аэропорт рассматривается российской армией как база для посадки своих самолетов под Киевом.

Около 18:00 по Киеву руководитель международной группы журналистов-расследователей Кристо Грозев сообщил, что из Пскова в направлении Киева летят 18 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими десантниками.

Ранее о захвате аэродрома в Гостомеле Киевской области сообщили репортеры CNN.