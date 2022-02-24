Россияне захватили Гостомельский аэропорт под Киевом - CNN (видео) [ Редактировать ]
В Гостомеле Киевской области российские оккупанты вышли на аэродром международного аэропорта ГП "Антонов". Об этом сообщают репортеры CNN.
В то же время главнокомандующий ВСУ эту информацию пока не подтвердил.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка в Херсонской области.
По данным Херсонской ОГА, оккупанты захватили юг области.
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