В Гостомеле Киевской области российские оккупанты вышли на аэродром международного аэропорта ГП "Антонов". Об этом сообщают репортеры CNN.

В то же время главнокомандующий ВСУ эту информацию пока не подтвердил.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка в Херсонской области.

По данным Херсонской ОГА, оккупанты захватили юг области.