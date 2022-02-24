Гостомель освобожден, идут бои под Черниговом, Сумами и Херсоном [ Редактировать ]
Российские оккупанты продолжают ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 батальонных тактических групп на территорию Украины введено более 60-ти. Основные усилия противник сосредотачивается на Слобожанском, Северском и Таврическом направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец. Уже понятен коварный план русских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР.
Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 русских солдат на аэродроме Гостомель под Киевом. По состоянию на 22.50 международный аэропорт "Антонов" в Гостомеле перешел под контроль ВСУ. Вражеский десант уничтожен.
- Бои ведутся на подступах к Херсону. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесены два ракетных удара по Буялику.
- Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Перемога-Глухов. Колонна русских оккупантов остановлена. 1 отбр продолжает бой на окраине Чернигова.
- На слободском направлении ведется оборона по рубежу Довжанка, Дворечная, Артемивка, Котузивка, Харьков, Дергачи, Довжик, Мураха, Ахтырка, Сумы.
Противник имеет очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример - оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян.
по теме
В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек. После падения машина вспыхнула, погибли 5 человек
На сьогодні Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності. Українські військовослужбовці готові до будь-якого сценарію розвитку родій, і паніки на фронті немає. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
В результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью
Новые международные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину будут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков. Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch
Вечером 24 февраля во многих городах России начались акции против войны с Украиной. По состоянию на 19:39 по киевскому времени, акции проходят в 44 городах России