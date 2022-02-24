Российские оккупанты продолжают ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 батальонных тактических групп на территорию Украины введено более 60-ти. Основные усилия противник сосредотачивается на Слобожанском, Северском и Таврическом направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец. Уже понятен коварный план русских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР.

Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 русских солдат на аэродроме Гостомель под Киевом. По состоянию на 22.50 международный аэропорт "Антонов" в Гостомеле перешел под контроль ВСУ. Вражеский десант уничтожен.

Бои ведутся на подступах к Херсону. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесены два ракетных удара по Буялику.

Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Перемога-Глухов. Колонна русских оккупантов остановлена. 1 отбр продолжает бой на окраине Чернигова.

На слободском направлении ведется оборона по рубежу Довжанка, Дворечная, Артемивка, Котузивка, Харьков, Дергачи, Довжик, Мураха, Ахтырка, Сумы.

Противник имеет очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример - оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян.