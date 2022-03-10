Эскадры Черноморского флота РФ отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье. Об этом сообщил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук Сергей Братчук.

Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, что подтверждает прочность и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений. Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока не намерены высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится.

Братчук добавил, что в целом на южном направлении "враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог. Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".

Напомним, что ВСУ опубликовали видео удара по российскому кораблю под Одессой.