Российские военные корабли отошли от Одессы в Крым - ОВА [ Редактировать ]
Эскадры Черноморского флота РФ отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье. Об этом сообщил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук Сергей Братчук.
Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, что подтверждает прочность и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений. Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока не намерены высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится.
Братчук добавил, что в целом на южном направлении "враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог. Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".
Напомним, что ВСУ опубликовали видео удара по российскому кораблю под Одессой.
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В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины - в районах Затока и Одессы. Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море. Об этом сообщает Генштаб ВСУ