Российский общественный и политический деятель, президент фонда "Перспектива" Леонид Гозман требует от депутатов Федерального Собрания РФ начать процедуру отстранения от должности президента россии Владимира Путина.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

По словам Гозмана, российские депутаты все равно не свергнут Путина с должности, однако народ хотя бы потребует этого.

"Я, Гозман Леонид Яковлевич, требую от депутатов Федерального Собрания РФ немедленно начать по предусмотренным Конституцией РФ процедурам процесс смещения с должности Президента РФ В.В.Путина. Понимаю, что они этого не сделают, хотя именно в этом их обязанность. А моя обязанность – требовать этого", - написал Гозман.

Общественный деятель подчеркнул, что за публикацию такого текста не получил никакого вознаграждения.

"Ко вниманию органов: в этом тексте нет признаков дискредитации Вооруженных Сил РФ, а также выражение неуважения к власти в непристойной форме – и то, и то запрещено законом. Информирую, кроме того, что за публикацию этого текста я не получал ни вознаграждения, ни обещания вознаграждения в любой форме от зарубежных или российских граждан и организаций", - подчеркнул Гозман.