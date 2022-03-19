Киев затянуло сильным дымом: что происходит [ Редактировать ]
Смог в Киеве
С ночи Киев затянуло сильным дымом, ощущается запах гари. Наиболее тяжелая ситуация в юго-западных районах Киева - в районе Голосеева и Борщаговки. Сообщается, что горят торфяники под Ирпенем, но официальной информации еще нет.
На сервисе IQAir состояние воздуха в Киеве оценивается, как "нездоровое", и столица Украины занимает третью строчку в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.
Напоминаем первые правила поведения в задымленном помещении:
- для защиты от дыма используйте защитные маски, увлажненные водой;
- закройте двери/окна, а оконные и дверные проемы завесьте влажной тканью;
- пейте больше воды, часто умывайтесь;
- воздержитесь от курения на время задымления.
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