Смог в Киеве

С ночи Киев затянуло сильным дымом, ощущается запах гари. Наиболее тяжелая ситуация в юго-западных районах Киева - в районе Голосеева и Борщаговки. Сообщается, что горят торфяники под Ирпенем, но официальной информации еще нет.

На сервисе IQAir состояние воздуха в Киеве оценивается, как "нездоровое", и столица Украины занимает третью строчку в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Напоминаем первые правила поведения в задымленном помещении: