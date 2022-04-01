На Херсонщині звільнили 11 населених пунктів [ Редагувати ]
У Херсонській області за 31 березня ЗСУ звільнили від рашистів 11 населених пунктів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.
Завдяки українським військовим місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділ 60-тої окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою. Українські армійці захопили танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
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