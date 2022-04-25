Війна стала новим викликом для українських лікарів [ Редагувати ]
Свій фронт - тримають і медики. Війна стала для лікарів, медсестер, санітарок - ще одним складним викликом. Не встигли перевести подиху від коронавірусу - як знову надзвичайно важкі умови. Без відпочинку, без води, світла, у холодних операційних. Вони фактично живуть на роботі. Про тих, хто рятує життя військовим і цивільним - далі.
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