Свій фронт - тримають і медики. Війна стала для лікарів, медсестер, санітарок - ще одним складним викликом. Не встигли перевести подиху від коронавірусу - як знову надзвичайно важкі умови. Без відпочинку, без води, світла, у холодних операційних. Вони фактично живуть на роботі. Про тих, хто рятує життя військовим і цивільним - далі.