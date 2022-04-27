У Придністров'ї сталася стрілянина біля арсеналів [ Редагувати ]
У середу, 27 квітня, у так званій "Придністровській молдавській республіці" сталася стрілянина біля військових складів у селі Колбасна. Про це повідомляє місцевий портал "Новини Придністров'я".
Село знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Україною.
Жертв в результаті стрілянини біля Колбасні немає. Подробиці інциденту з'ясовуються.
Біля села Колбасна знаходяться найбільші арсенали боєприпасів. За різними оцінками, там можуть бути близько 20 тисяч тонн снарядів, авіабомб, мін, гранат і патронів.
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