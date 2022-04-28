Президент України Володимир Зеленський заявив, що договір про гарантії безпеки країни буде публічним. Він запевнив, що деталі майбутньої угоди будуть представлені громадськості.

"Ми підходимо до цього договору (про безпеку - ред.) фундаментально. Він готується... І скоро, коли все буде готово, я думаю, обов'язково наші журналісти і наше суспільство побачать деталі майбутніх домовленостей", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна хоче отримати максимальні гарантії безпеки.