Договір про гарантії Україні буде публічним - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що договір про гарантії безпеки країни буде публічним. Він запевнив, що деталі майбутньої угоди будуть представлені громадськості.
"Ми підходимо до цього договору (про безпеку - ред.) фундаментально. Він готується... І скоро, коли все буде готово, я думаю, обов'язково наші журналісти і наше суспільство побачать деталі майбутніх домовленостей", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна хоче отримати максимальні гарантії безпеки.
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