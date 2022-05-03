Життя триває. І люди пристосовуються до нього, навіть попри військові реалії. Якщо на початку повномасштабного вторгнення - підприємства масово закривалися. То зараз - знову повертаються до роботи. На Одещині - наприклад, у строю вже кожне друге підприємство. І настрої у бізнес-середовищі - каже мій колега - Андрій Анастасов - досить оптимістичні.

На початку війни на Одещині зупинилось близько сімдесяти відсотків підприємств. Крім того, що був шок від російської агресії, ще й зламалася логістика, зникли ринки збуту та джерела сировини. Тепер - і шок минув, і бізнес потрохи повертається до роботи. Хтось працює у повному обсязі, хтось - частково.

Дмитро Радулов, директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА:

Фактично, ми можемо говорити сьогодні про відновлення вісімдесяти плюс відсотків підприємств різних сфер діяльності: це й сфера послуг, це й промисловий комплекс, це і транспортний комплекс і так далі.

Підприємцям на державному рівні пропонуються відповідні програми: приміром, відшкодування відсоткових ставок за кредитами. А ось на місцевому рівні, розповідають в обладміністрації, допомога відбувається у ручному режимі: десь треба дозволити підприємствам працювати під час комендантської години, десь - спростити перетин блокпостів. При цьому чиновники фіксують безпрецедентну солідарність між бізнесом та державою. Питання власної вигоди відійшло на другий план: головне - щоб працювала економіка, сплачувались податки, на полицях магазинів були товари, а військові були всім забезпечені.

Дмитро Радулов, директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА:

І взагалі те, що підприємства працюють навіть в такому режимі, в такій ситуації - це вже спонукає, це вже заохочує, це вже надихає на те, що необхідно працювати на перемогу. Якби не було віри в Перемогу - я думаю, що таких показників відновлення діяльності, напевно, у нас би не було!

І деякі не те, що відновлюють, а навіть започатковують новий бізнес. Це кафе у центрі Одеси відкрилося два тижні тому. Концепція закладу - страви місцевої кухні, з місцевих продуктів - в авторському виконанні.

Селедочка дунайская! Ловится в устье Дуная - приходит раз в год. В духовке с травами, корнями разными душистыми - очень вкусно с мамалыгой по-разному!

Розмістили кафе - у глибокому підвалі: тут майже бомбосховище.

И укрытие, и накрытие может быть тоже, ха-ха!

Підприємці розповідають: звісно, було страшно вкладати гроші у такі часи, але що ж робити: малий бізнес - кров економіки - він має працювати.

Ольга Балабанова, співвласниця кафе:

Основные вложения, я думаю, нам еще предстоят, мы еще увидим, что будет происходить с нашими счетами, когда нам придется их заплатить, но мы очень надеемся, что к этому моменту у нас уже будет какая-то аудитория, которая будет нас знать, любить и приходить к нам.

Ще один поштовх для розвитку економіки можуть дати переселенці з інших областей, кажуть у військовій адміністрації. Тут підрахували: до Одещини через бойові дії можуть переїхати до півмільйона людей. То ж вже заздалегідь - у різних громадах - шукають їм роботу та житло.

Оксана Кузнецова, волонтер Координаційного гуманітарного штабу Одеської області:

С одной стороны - мы собираем информацию от работодателей, с другой стороны - мы коммуницируем с людьми, которые переселяются сюда и вот, в общем-то, помогая им познакомиться друг с другом - даем возможность уже как можно быстрее начать трудовую деятельность!

З відповідними запитами та пропозиціями громадяни можуть звертатися до Координаційного гуманітарного штабу Одеської області.