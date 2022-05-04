Українці вже подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло [ Редагувати ]
Українці вже подали 135 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло, а загальна площа такого житла наразі складає 9 мільйонів 401 тис. метрів. Про це повідомляє голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час зустрічі з компаніями EBA.
"Запуск процесу компенсації такого житла в Україні планується вже незабаром, не чекаючи на міжнародні суди та отримання репарацій. Це передбачено нашим законопроектом №7198 про відшкодування пошкодженого та зруйнованого житла, який готується до другого читання", - наголосила вона.
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