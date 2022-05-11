Звісно, Леонід Макарович пішов із життя у дуже поважному віці. Перед тим - він важко хворів. Але, як кажуть його близькі, його "вбила війна".

Бомбардування, воєнні злочини і тотальне знищення українців та України. Ось - що приніс нам руський мір. На окупованих територіях рашисти не припиняють терористичної діяльності. Вони катують викрадених людей і навіть не приховують цього! Вони оприлюднили відео з мешканцем Херсонщини, який нібито зізнається у мародерстві. Чоловік у крові, а до його вуха причеплений електродріт!

І це лише один із численних злочинів ворога на тимчасово окупованій території. Рекет, пограбування, знущання з мирних жителів, і тортури брехливою пропагандою! Докладніше про це - у нашому огляді.

На обличчі - кров, до вуха приєднаний електро-дріт. Після наказу "паєхалі" змучений чоловік починає говорити.

Сергій Морозов, полонений російських військових:

Принимал участие в мародерстве. Российских десантников. Приношу свои извинения.

Силою змусити полонених на камеру "каятися" у неіснуючих гріхах вже стало ганебною тактикою рашистів.

Напередодні в Новій Каховці окупанти схопили футбольну тренерку. Ірину Петрову забрали з дому нетверезі чоловіки у цивільному з колорадськими стрічками на одягу.

Орки катують людей не лише фізично. Влаштовують тортури страхом та невідомістю. Втім на окупованій території повстала навіть природа, щоб випалити нечисть з української землі.

Сергій Рибалко, депутат Херсонської обласної ради:

Горять рукотворні ліси, які були посаджені 70 років тому і захищали Херсонщину від Олешківської пустелі. Лісові пожежі відбуваються скрізь - в селі Геройске, Ванівка, Гладківка, Новозбугівка. Ці ліси більше ніколи не виростуть на цій території, біля цих лісів - населені пункти. Без них ця територія перетвориться на пустелю.

Кілька днів полум'я безперешкодно нищило зелені насадження, поки рашисти не дозволяли людям боротися проти стіни вогню.

Рятувати ліси пожежники й місцеві почали тільки напередодні - вдалося погасити близько 10-ти гектарів площі.

Євген Рищук, міський голова Олешок:

По отчетам МЧС выгорело в районе Раденского уже больше 300 га леса, к сожалению. Отзванивались, сказали, что очаг в основном загасили, хотя на два дня работы еще будет - низовой пожар. Самое страшное у нас, вы знаете, верховые пожарі. Сейчас с этим беда, если раньше были пожары, привлекали технику с области, самолеты, сейчас такой возможности нет.

А ще окупанти катують Херсонщину, спустошуючи її щедру землю! За інформацією української розвідки, рашистські грабіжники вивозять до Криму зерно, картоплю, капусту, буряк...

Відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу - Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

Катуванням можна назвати й імітацію великого свята 9-го травня. Урочистості пройшли під прицілом снайперів, із блокпостами, обшуками й затриманнями українців. І все це - під брехливі розповіді раша-тіві про асвабадітєлєй та на тлі гастролерів, яких завезли з анексованого Криму.

Херсонці ж туди, де коїлося "пабєдабєсіє", дісталися вже після того, як чужинців увезли геть. І сказали своє тверде слово.