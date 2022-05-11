Окупанти продовжують проводити приховану мобілізацію в росії і відправляють на війну в Україну випускників військових училищ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ.



Подібним чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Зокрема, з запланованого на 25 червня випуску "рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова" більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України.



У війні проти України ЗС рф вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину що залишилась прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.

Нагадаємо, що під час виступу на параді в Москві 9 травня президент росії володимир путін, всупереч прогнозам, не оголосив офіційно війну Україні та загальну мобілізацію в рф.