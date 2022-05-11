Росіяни поповнюють втрати випускниками військових училищ - розвідка [ Редагувати ]
Окупанти продовжують проводити приховану мобілізацію в росії і відправляють на війну в Україну випускників військових училищ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ.
Подібним чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Зокрема, з запланованого на 25 червня випуску "рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова" більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України.
У війні проти України ЗС рф вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину що залишилась прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій.
Наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.
Нагадаємо, що під час виступу на параді в Москві 9 травня президент росії володимир путін, всупереч прогнозам, не оголосив офіційно війну Україні та загальну мобілізацію в рф.
по темі
Російська влада не планує оголошувати мобілізацію 9 травня й офіційно оголошувати війну Україні. Про це заявив прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков, коментуючи чутки на запитання журналістів
В Україні можуть продовжити загальну мобілізацію. Про це під час брифінгу заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Зараз триває третя хвиля мобілізації
Російська влада не має планів оголошувати воєнний стан. Так прессекретар президента росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію американської розвідки. Водночас переговори росії та України про припинення вогню "млявими та нерезультативними".
Збройним силам України відправлять 11 гвинтокрилів російського виробництва, які призначалися для афганської армії
Американська корпорація Lockheed Martin планує майже вдвічі збільшити випуск протитанкових ракетних комплексів Javelin - з 2100 до 4000 на рік