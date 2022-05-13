Російська армія відмовилась від застосування в Україні авіації, яка несе великі втрати. Водночас активніше застосовує стратегічні крилаті ракети. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний за результатами телефонної розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених обʼєктах. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК Стінгер. Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати.

Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") - найбільший в Україні (і єдиний) нафтопереробний завод потужністю 18,6 млн тонн. 43% акцій компанії належать державі в особі НАК "Нафтогаз України", решта поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.

Нагадаємо, що перші ракетні удари по Кременчуцькому нафтопереробному заводу окупанти завдали ще 2 квітня.