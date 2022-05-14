Росіяни планують третю фазу війни щонайменше до кінця року - МВС [ Редагувати ]
Росіяни планують третю фазу війни в Україні щонайменше до кінця року. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави МВС України Віктор Андрусів.
Поясню чому - згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими у світі почнеться серйозна енергетична криза, і почнуться проблеми з опаленням, і в Україні також ці проблеми почнуться, і серйозні проблеми з економікою. Тому що ціни на енергоносії дуже зростають, і зараз ставка Кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, скажімо так, що треба домовлятися з рф, і якщо вони (росіяни - ред.) протримаються до кінця року, то вони очікують, що з ними домовлятимуться з того, що вони вимагають.
Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Олексій Резніков закликав українців готуватися до тривалої війни з росією. І підтвердив, що фактично економіка України переходить на військові рейки.
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