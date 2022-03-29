США перекривають Росії доступ до імпортних деталей для військової техніки [ Редактировать ]
США хочуть вжити заходів, щоб обмежити можливості Росії купувати запчастини для військових потреб за кордоном. Їхньою метою можуть стати ключові вузли у ланцюжках поставок. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваного американського чиновника.
За словами джерела, американська влада намагається "погіршити стан російської військової техніки, позбавивши Москву можливості купувати деталі іноземного виробництва".
Чиновник додав, що Вашингтон націлився на "ключові вузли в ланцюжках поставок, щоб послабити збройні сили Росії та її оборонну промисловість, яка, як і раніше, спирається на західні технології".
Західне співробітництво в галузі експортного контролю не залишить іншим країнам іншого вибору, окрім як підкоритися, зазначив співрозмовник FT. Інакше вони ризикують втратити право використати ключові американські технології у своїх виробничих секторах.
Financial Times зазначає, що Міністерство торгівлі США цього місяця вжило заходів експортного контролю щодо заборони Росії доступу до напівпровідників, телекомунікацій, обладнання для забезпечення інформаційної безпеки, лазерів і датчиків, що містять американські технології, навіть якщо вони були зроблені за межами США.
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