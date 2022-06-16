Українська розвідка отримала та виклала у відкритий доступ секретну технічну документацію Кримського мосту, який окупанти збудували через Керченську протоку з Краснодарського краю. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкту.

Українські розвідники отримали докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Ознайомитися з документами можна тут.

Кримський міст - найдовший у Європі, його довжина - 19 км. Пасажирське сполучення його залізничною частиною запустили наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, що напередодні генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Кримський міст - ціль номер один для українських військових. За його словами, цей міст є "шляхом підтягування резервів", тому потрібно його "обрізати".

Аналогічні заяви робили й інші офіційні особи України - секретар РНБО Олексій Данилов не виключав ударів по Кримському мосту, якщо буде така можливість.