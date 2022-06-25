На Рівненщині у Сарнах повідомляють про чотири вибухи внаслідок ракетної атаки. Почалися пожежі. Деталі будуть згодом після оприлюднення офіційної інформації.

Нагадаємо, що вночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Десні та Житомирській області. Загалом ворог випустив з Чорного моря та території Білорусі майже півсотні ракет.