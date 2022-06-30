Білорусь дозволила громадянам Польщі безвізовий в'їзд з 1 липня до 31 грудня. Президент Олександр Лукашенко пояснив це "бажанням підтримувати доброзичливі відносини", повідомив державний прикордонний комітет.

Під час в'їзду до Республіки Білорусь у пункті пропуску достатньо усно повідомити співробітника органів прикордонної служби про намір відвідати прикордонну зону із зазначенням населених пунктів та мету їх відвідання.

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Для перетину кордону потрібні "дійсний документ для виїзду за кордон", медстрахування та страховий сертифікат "Зелена карта" при в'їзді на автомобілі.

Перетинати кордон можна "хоч щодня", перебувати на території Білорусі - не більше ніж 90 днів у календарному році. Необхідно здійснити тимчасову реєстрацію впродовж 10 днів після в'їзду. При перетині кордону не потрібні ПЛР-тести та сертифікати про вакцинацію.

Білорусь запровадила безвізовий режим для мешканців Литви та Латвії 15 квітня. Він діятиме до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю.