Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі [ Редагувати ]
Білорусь дозволила громадянам Польщі безвізовий в'їзд з 1 липня до 31 грудня. Президент Олександр Лукашенко пояснив це "бажанням підтримувати доброзичливі відносини", повідомив державний прикордонний комітет.
Під час в'їзду до Республіки Білорусь у пункті пропуску достатньо усно повідомити співробітника органів прикордонної служби про намір відвідати прикордонну зону із зазначенням населених пунктів та мету їх відвідання.
Для перетину кордону потрібні "дійсний документ для виїзду за кордон", медстрахування та страховий сертифікат "Зелена карта" при в'їзді на автомобілі.
Перетинати кордон можна "хоч щодня", перебувати на території Білорусі - не більше ніж 90 днів у календарному році. Необхідно здійснити тимчасову реєстрацію впродовж 10 днів після в'їзду. При перетині кордону не потрібні ПЛР-тести та сертифікати про вакцинацію.
Білорусь запровадила безвізовий режим для мешканців Литви та Латвії 15 квітня. Він діятиме до кінця 2022 року.
Нагадаємо, що Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю.
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