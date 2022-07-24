Переселенка із Сєвєродонецька створила фотоальбом з краєвидами свого рідного міста [ Редагувати ]
Місто, у якому залишилося серце! Переселенка із Сєвєродонецька створила фотоальбом з краєвидами свого рідного і тоді ще мирного Кропивницького. У видання увійшло три сотні світлин сєвєродонецьких фотохудожників. На фото ще щасливі містяни, цілі будинки й парки.
Про пам'ять, яку не вбити й лють, яку не приборкати - у сюжеті Олена Бринзи.
Рідні вулиці, площі, парки, будівлі. І усюди щасливі усміхнені люди. Це світлини Сєвєродонецька місцевих фотохудожників, які робили їх протягом двох років - до повномасштабного вторгнення росії.
Самые свежие фотографии, это зима 2021-2022 года, выпало очень много белого пушистого снега, где сразу все с удовольствием фотографировались, дом культуры с высоты птичьего полета, в снегу, городские улицы, даже мой квартал, мой дом.
З приходом російських окупантів - кожна друга будівля - у Сєвєродонецьку зруйнована.
Огромное предприятие, с которого начинался город Северодонецкий "Азот" - разбит, предприятие "Импульс", в котором я проработала последние три месяца, полностью выгорел, с дырами в окнах.
А там, де раніше влаштовували свята та побачення - нині кладовища.
Храм на Лесной даче, находится в лесу. Очень красивое место, много цветов, приезжают свадьбы фотографироваться, молодожены, крестины были и моих детей также, а сейчас возле него просто в песке более тысячи могил вырыто.
Зібрала світлини в альбомі дизайнерка з Сєвєродонецька Ольга. У цьому місті вона народилась, пішла в школу, університет, знайшла кохання та вийшла заміж. Народила двох дітей. Каже, Сєвєродонецьк - це місце її щастя. Було... до вторгнення росії.
Ольга Плаксіна, переселенка з Сєвєродонецька:
13 марта мы выехали из Северодонецка, после того как очередной снаряд попал уже в наш дом, дети начали болеть, на улице -10 и надо было уже какие-то решения принимать, приехали мы сюда уже 15 марта.
Нині жінка дуже сумує за рідним домом. Саме тому і вирішила створити цей фотоальбом. Над ним працювала два місяці. Зібрала три сотні світлин фотохудожників Сєвєродонецька.
Уже приехав сюда, я хотела как-то сохранить в памяти то, что о нашем городе, каким мы его помним - зеленым, ясным, сочным, милым, смотря на новости, очень печальное зрелище. И они пытаются отложиться в памяти, но я не хочу, чтоб те плохие кадры откладывались в памяти.
Однак як би Ольга не намагалась - реальність жахає.
Вот этот ледовый дворец, который сейчас там - одно пепелище.
Такі проєкти - надважливі, вважає кропивничанка та фотохудожниця пані Лариса.
Лариса Лебедєва, жителька Кропивницького:
Это важно знать как это было, потому что это такая красота, город жил, город зеленый, красивый, чудесный, город, в котором наверное хотелось жить и работать. Такие альбомы, они нам нужны, они нужны в библиотеках, они нужны всем тем людям, которые хотят отстроить нашу Украину и так будет!
Ольга вже надрукувала з пів сотні примірників. Кошти бере лише за друк. Альбом замовляють в основному переселенці із Сєвєродонецька, які хочуть зберегти у пам'яті рідне місто. І продовжують мріяти про повернення додому.
по темі
Волонтери з перших днів війни відкрили гуманітарний штаб аби допомогти місцевим із продовольством. Спершу складали пакунки з того що самі мають, сьогодні ж налагодили комунікацію із міжнародними партнерами. Через велику кількість нужденних і тієї допомоги мало.
Це лише за офіційною статистикою гуманітарного центру. Дедалі більше людей - обирає саме Черкащину - для постійного проживання.
Щоб сплести сітку розміром 6 на 10 метрів, потрібно чотири дні. Майстрині намагаються пришвидшити процес, адже замовлень з передової багато.
Критична ситуація залишається в окупованих росіянами містах. Попри помпезну картинку, яку дають у своїх ефірах російські ЗМІ - населені пункти перетворюються там у буквальному сенсі на привиди.
Українських інструкторів зі спеціально-тактичної підготовки високо цінують у світі, каже Артур Булигін. Їх запрошують за кордон, до їхньої думки прислухаються професіонали. Втім зараз їхні знання найбільш потрібні - на рідній землі.