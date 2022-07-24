Столичні художники зібрались створити масштабний мурал [ Редагувати ]
Перетворити на казку територію дитячого інтернату. Столичні художники та ілюстратори взялися за пензлі, аби створити масштабний мурал. Як дітям розказуватимуть про Україну? На які рекорди претендує цей артоб'єкт? Анна Каменєва бачила перші малюнки і готова поділитися враженнями.
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