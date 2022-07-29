В Україні та Польщі міркують, як "Український оркестр свободи" перетворити на постійно діючий колектив.

Музика свободи. Ukrainian Freedom Orchestra готується до прем'єрного виступу в польській Варшаві. Творчий колектив утворився лише кілька місяців тому, але квитки на їх найближчі концерти вже всі розкуплені. Як готуються музиканти, і чим планують підкорювати європейську публіку? Дивіться.

Десять днів інтенсивних репетицій на сцені Варшавського оперного театру! У такий стислий термін українські музиканти Ukrainian Freedom Orchestra підготувалися до майже тригодинного живого концерту!

Цей колектив утворився всього кілька місяців тому. У його складі - скрипалі, контрабасисти, піаністи, віолончелісти та ще багато віртуозів інших музичних іструментів. До війни вони грали в оперних театрах та філармоніях України.

Назарій Стець, музикант Ukrainian Freedom Orchestra:

Коли ми повернулися до Києва, ми не могли зіграти наш концерт нормально, тому що чотири-п'ять днів ми проводили репетиції, і коли починалась повітряна тривога, ми припиняли грати та йшли до бомбосховища.

Перший крок до створення зведеного оркестру зробила Кері-Лінн Вілсон - всесвітньо відома диригентка з Канади. Вона каже, якось дивилась фотографії українців, які рятуючись від війни, їхали до Польщі. Саме тоді виникла ідея - організувати оркестр, адже серед біженців багато музикантів. Своїм задумом Кері-Лінн поділилася з чоловіком - гендиректором нью-йоркської Метрополітен-Опера.

Кері-Лін Вілсон, диригентка Ukrainian Freedom Orchestra:

Мрія створити такий оркестр була мрією життя. Тому що цей оркестр - він не тільки про те, як твориться музика, це - сукупність енергії всього - всього жаху, всієї любові - відтворена в музиці.

Також ініціативу підтримав Польський національний оперний театр. Саме на його сцені напередодні відбувся концерт "Українського оркестру свободи" - перший в рамках туру Європою та США.

Пйотр Глинський, Міністр культури та національної спадщини Польщі:

Головне завдання оркестру, згадаючи слова Першої леді України, це пробудити світ, позбавити його від байдужості та звикання. Звикання - це сестра байдужості, а байдужість призводить до біди. На жаль, таке існує. І ми чітко бачимо, як особливо західні еліти хотіли би звикнути до цієї ситуації.

Наступний концерт зведеного оркестру - вже цієї неділі, у Лондоні! Далі будуть виступи у Німеччині, Нідерландах та інших країнах. Всього - 12 концертів. Турне організували за підтримки українських Мінкульту та Міністерства закордонних справ. Гроші, зібрані від туру, підуть на підтримку, зокрема, музеїв, заповідників та музичних шкіл.

Галина Григоренко, заступник Міністра культури та інформаційної політики України:

Ми в Україні маємо величезні фінансові потреби з боку української культури, тому що, по-перше, зменшилося фінансування державних і місцевих бюджетів для того, щоб культури ми підтримали в цей час, ми мусимо банально підтримувати зарплатню, комунальні платежі, для того, щоб культура просто вижила в цей період.

Зараз в Україні та Польщі міркують, як "Український оркестр свободи" перетворити на постійно діючий колектив. Щоб після турне він не припинив свого існування. І, наприклад, щоліта збирався на гастролі, і лікував душі класичною музикою.