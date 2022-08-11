В одному з сіл Сколівського району Львівської області трьох місцевих мешканок покусала скажена куниця. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент стався вранці 5 серпня. Тварина забігла на сільське подвір’я та накинулася на людей. Двом жінкам тварина покусала ноги, одній - руку.

На крик жінок вибіг господар, який вбив тварину і викликав ветеринарів. Дослідження у ветеринарній лабораторії підтвердили, що куниця була хвора на сказ.

Постраждалі викликали "швидку", яка доставила їх у Сколівську центральну лікарню. Там їм обробили рани та скерували в центральну районну лікарню до Стрия.

Зараз жінки перебувають на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів. 12 серпня мають приїхати до Сколівської центральної лікарні, аби продовжити антирабічне лікування відповідно до протоколу лікування.

Нагадаємо, що сказ - смертельне інфекційне захворювання. Людина може заразитися не лише через укус, а й при попаданні слини в рану. Тварина може не виглядати хворою, але бути носієм. Хвороба вражає центральну нервову систему, супроводжується паралічем шийних м'язів, водобоязню та підвищеним слиновиділенням.

При укусі підозрілої тварини слід негайно промити ранку водою з милом та звернутися до медиків. Сказ завжди закінчується смертю людини, врятувати може лише курс щеплень.