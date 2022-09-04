росія пригрозила Європі зростанням рекордних цін на газ [ Редагувати ]
росія вкотре пригрозила Європі підвищенням цін на газ нібито через "недалекоглядну" політику Європейського союзу.
Про це пише TACC.
За словами віцепрем'єр рф Олександра Новака, нібито "недалекоглядна" політика Європи призвела до колапсу на енергетичних ринках.
"Політика недалекоглядна призводить до того, що ми спостерігаємо колапс на енергетичних ринках Європи. І це ще не межа, тому що ми ще поки що в теплій порі року, у нас ще зима попереду, а там багато всяких непередбачуваностей", - заявив Новак.
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