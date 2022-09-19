Те, що російська армія - це армія злочинців, стало зрозуміло ще на самому початку вторгнення. Але тепер це вже офіційно. До військових лав московити беруть злодіїв, гвалтівників та убивць. ЗМІ пишуть, що завербувати вдалося навіть канібала. За участь у війні цьому непотребу обіцяють амністію. За даними журналістів, уже вдалося набрати 10 тисяч зеків. Бо ж загальну мобілізацію у Кремлі оголошувати бояться. Принаймні, поки що.

Богдан Вербицький детально про інформаційно-військові проблеми росіян.

На фронті - переполох, а в кремлі - тиша! Поки українська армія наступає та забирає трофеї...

А вот и ништячки. Я себе возьму вот тот вот, наверное.

У москві... "все іде за планом".

володимир путін, президент російської федерації:

По большому счету, никаких изменений нет.

Чому російська армія не просто відступила...

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Хаотично та панічно тікали з Харківської області.

Чому москва так довго мовчала? І що зараз відбувається в застінках кремля?

Тарас Загордоній, політолог:

Вони розуміють, що путін вже реально "всьо".

Богдан Вербицький, кореспондент:

Всі робили ставку на "жест доброї волі". Але… не зіграло. Цього разу це планове (ну а яке ще звісно) "свьортованіє" військ на інший напрям.

Відступ на Харківщині коментували всі: і пропаганда, і так звані експерти, і Генштаб. Але, це все, так би мовити "низи".

А от верхівка - вона мовчить. Там… приблизно така тиша. Але чому?

Тарас Загордоній, політолог:

А що говорити? Говорити вже немає чого. Тому що вже немає, ну, що ти скажеш? Що ми брехали всі ці пів року, що в Україні вже "армія біжить", що "вона вже знищена" і так далі.

Але "знищена" пропагандистами українська армія - повертає території й знищує окупантів.

Бл*, ого нога, прикинь. Ну вот это надо снять.

Одразу після початку контрнаступу путін навіть Радбез скликав. Утім офіційно про його результати так і не повідомили.

Марк Фейгін, правозахисник:

Совершенно очевидно, что там должны были приниматься какие-то экстренные решения. При чем такие решения, которые бы, ну скажем, не надо было бы прикрывать заявлениями этого м*дака, что это плановый отвод. Ну выставили его попкой-дураком. Ну, на здоровье.

І через тиждень це таки сталося! Виявилось, що українська армія навіть "тероризує росію". Путін нарешті прокоментував відступ росіян із Харківщини. Все "по класиці": спецоперація - по плану, воюють - контрактники, генштаб - оперативний.

володимир путін, президент російської федерації:

Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью. А основной является освобождение всей территории Донбасса. Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим как она будет развиваться и чем она закончится.

Поки поверненням майже всієї Харківщини та відставкою офіцерів того ж таки "оперативного" Генштабу рф. У ЗМІ ширяться повідомлення про усунення з посади командувача військ Західного округу генерал-лейтенанта Берднікова. До речі, на посаді він пробув два тижні. А його попередник - генарал Сичовий - аж три! А чому ж оборону провалили?

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Для цього повинні бути обладовані лінії оборони. Фортифікаційні споруди та інше. Тобто, це великий комплекс заходів, які необхідні для блокування наступальних дій іншої сторони. А російська група військ в Харківській області була виключно орієнтована на наступальні дії, а оборонні - ні.

Че, обоср*лся? - Да нет... Организации никакой нету. Я то думал тут армия, а тут не армия. Я просто думал, что здесь как бы армия, как в частях там, какая-то организация. А тут нет ничего. Сам каждый сам за себя. - Есть для тебя хорошая новость! Теперь вы можете наступать в любом направлении. Вы в окружении! Пипец, ну я не знаю вообще как это назвать. Куда люди вообще смотрят?

Марк Фейгін, правозахисник:

Это выглядит как саботаж определенной части руководства Генштаба. Выгялдит это так: мы убрали руки, вы нас в опалу перевели, так занимайся дружище. Воюй.

Тарас Загородній, політолог:

Там путін, говорять, втручається у військові справи. Там напряму через голову Герасімова керує навіть окремими батальйонами. А путін зараз буде просто відморожуватися. Путін говорить ну начебто це не моє, і це взагалі не я. А коли до цього він керував, то вся система, генерали думають: "так а за що нас розстріляють? Або за що нас посадять за це, чи за це? Так краще ми нічого робити не будемо, не будемо порушувати наказу".

Олександр Коваленко, військовий експерт:

В кінці-кінців винним номер один буде визнаний саме сергій шойгу - міністр оборони російської федерації.

Бо пошук винних - уже іде повним ходом. З критикою Генштабу виступив - кадиров... А ще у федерації намагаються вирішити іншу проблему: поповнити свою армію. Але ким? Засновник приватної військової кампанії "Вагнер" - євген пригожин поїхав... у турне в'язницями!

Что нам нужно? Нам нужны только штурмовики. Я сейчас набираю парней. Все штурмовики, и вы, будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам отношение будет еще более лояльное чем к тем, кто у меня воюет по многу лет и прошли несколько воен.

Усе за канонами Радянської армії часів Другої світової - тоді теж набирали у штрафбати зеків. Але зараз в'язні служитимуть у "Вагнера". Вимог - небагато.

Минимальный возраст, который мы берем - это 22 года. Если моложе - бумажка от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст условно, условно, это 50 лет. Но, если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты. Смотрим насколько крепок.

За вбивства українців - російським зекам обіцяють амністію.

Через полгода - уходите домой. Получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами - остается с нами. Поэтому, вариантов вернуться на зону нет никаких. Время на принятие решений - пять минут. Когда мы уезжаем время заканчивается.

Вісім. Вісім автозаків. Скоріше за все, це ті хто погодився на пропозицію пригожина. Куди везуть усіх цих ув'язнених? - На полігон. Для "навчання". А точніше, на перевдягання з роби у військову форму. За даними міжнародної розвідувальної спільноти "Інформнапал" на військовому аеродромі "Міллерово" зеків одягають - і кидають на фронт. Гвалтівників, убивць та злодіїв... Триває і прихована мобілізація. За даними інституту вивчення війни, росія посилила її вдвічі. "Гребуть" вже і в санкт-петербурзі, і навіть у москві. Хоча досі головними постачальниками гарматного м'яса залишаються республіки. А від завтра чоловікам призовного віку заборонили покидати Крим без дозволу військоматів. А як щодо загальної мобілізації?

Тарас Загородній, політолог:

Молодь не підтримує. Молодь, яка повинна йти на фронт - вона не підтримує це. Вона пасивно може погоджуватися з путіним, але коли мова йде про мобілізацію, вони категорично проти. Тобто, вони розуміють, що соціальний вибух. Чого боїться путінський режим? Він боїться людям зброю в руки давати.

До речі, зброя. Максимум, що може видати кремль на таку кількість мобілізованих - автомат Калашникова. Бо рф сама в пошуках арсеналу! Так. Ледь не найбільші склади зброї у світі - вичерпується.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

З акцентом на те, що росія також до Таджикистану звернулася у питанні надання їй двигунів до БПМ. А також в інших питаннях звертається до Таджикистану, а до цього вона використовувала ресурс білорусі, в першу чергу, вивезення боєприпасів зі складів та центрів збереження білоруської армії.

І ось свіжа новина: росіяни дедалі частіше використовують іранські бойові безпілотники. Але питання в іншому: чи справді, аби змінити хід бойових дій кремль і далі буде закуповувати зброю за кордоном? А сама росія ж тоді що? - Зеків на фронт відправлятиме.