У МВС змінили правила видачі прав водія [ Редагувати ]
Сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці, куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права водія. Про це повідомляє МВС України.
Відтепер немає різниці куди звернутися, аби відновити документи, скласти іспити чи обміняти посвідчення водія. Це можна зробити будь-де, незалежно від місця вашої реєстрації.
Крім того, громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце, можуть отримати посвідчення водія або скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому підрозділі складено теоретичний (практичний) іспит.
Особи, в яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити у зручному для них центрі МВС.
Сервісні центри МВС працюють з вівторка до суботи з 9:00 до 18:00. Без перерви на обід.
Нагадаємо, в Україні хочуть підняти штрафи для водіїв.
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