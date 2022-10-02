росія формує в Криму та Ставропіллі нові мотострілецькі бригади з мобілізованих [ Редагувати ]
росія формує нові мотострілецькі бригади з мобілізованих в окупованому Криму та Ставропольському краї. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 жовтня.
З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність "повна", проводяться заходи з розосередження підрозділів.
Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея.
Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в Севастополі, майже двох тисяч відмобілізованих чоловіків.
У місті Будьонновськ Ставропольського краю до 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло майже 5 тисяч осіб.
Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.
Нагадаємо, росіяни мобілізували всіх чоловіків в ОРДЛО.
по темі
Генеральний штаб Збройних Сил України опрацьовує різні варіанти відповіді на мобілізацію у росії. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов, відповідаючи на запитання, чи планується посилення мобілізації в Україні у відповідь на призов у рф
Україна не планує додатково проводити мобілізацію на тлі оголошеної "часткової могілізації" у росії. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Тgesschau
У кремлі розглядають можливість мобілізувати на війну з Україною громадян самопроголошених республік Абхазії та Південної Осетії. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на джерело в адміністрації президента рф
За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15% населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу
Держдума рф одразу у другому та третьому читанні ухвалила закон про позбавлення волі на строк до 10 років за добровільну здачу в полон і до 15 років за мародерство у воєнний час. Про це повідомляють росЗМІ
Про повну або часткову мобілізацію в Росії зараз не йдеться. Про це заявив 13 вересня журналістам прессекретар президента рф дмитро пєсков. Так він прокоментував слова депутата від провладної партії "Єдина Росія" Михайла Шеремета про необхідність "повної мобілізації"