росія формує нові мотострілецькі бригади з мобілізованих в окупованому Криму та Ставропольському краї. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 жовтня.

З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність "повна", проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея.

Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в Севастополі, майже двох тисяч відмобілізованих чоловіків.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю до 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло майже 5 тисяч осіб.

Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.

Нагадаємо, росіяни мобілізували всіх чоловіків в ОРДЛО.