Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Фото: вибух
Унаслідок ракетного удару по Києву зранку 10 жовтня є загиблі та поранені люди. Їх кількість встановлюється.
Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага, передає "Суспільне".
Повітряна тривога на Київщині триває. Залишайтесь в укриттях!
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