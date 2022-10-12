Від масованого ракетного удару оговтується й Дніпропетровщина. У селі Велика Костромка - окупанти остаточно зруйнували останній об'єкт інфраструктури. Школу. Влучали в неї вже тричі. А тепер знищили вщент.

Село межує з тимчасово окупованою Херсонщиною. І обстріли там постійні. Як виживають місцеві і чому не виїжджають? Олена Мендалюк розпитувала.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Купа шиферу, цегли та бетонного перекриття - ось на що перетворила російська ракета спортивний зал місцевого ліцею. Також повністю зруйновані кімнати де навчалися дошкільнята.

Ось такий тепер має вигляд єдиний навчальний заклад у селі Велика Костромка. Російська армія більше як за пів року війни тричі завдавала ударів по закладу. Окупанти били й з важкої артилерії, поруч влучали і ракети. Та останні два снаряди, що випустив ворог в ніч на 11 жовтня завдали нищівної шкоди.

Ольга Дашко, директор Великокостромського ліцею:

Немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає кабінетів 1-4 класів.

У цьому ліцеї навчалося 180 учнів, виховували тут і 40 дошкільнят. Пані Наталя показує нам ті кімнати, в яких вціліли стіни, хоча стелю зірвало.

Наталія Михайлець, завгосп Великокостромського ліцею:

Це коли у нас на другому поверсі з трьох класів став один, воно позривало, вікна, все, все, що робили ремонт. Двері повиносило. Вікна, ну осьо, що з підлоги, це вона вже поздувалась.

До їдальні вчителі молодшої групи зносять те, що вдалося зібрати у вцілілих кімнатах. На столах лише декілька ковдр, матраців та комплектів постільної білизни.

Матраци дитячі 24 штучки, подушки - 20, покривало - 20 і 8 трохи старіших. Ковдри 42 штуки, і два комплекти повністю до цього простирадла наволочки.

Далі будуть збирати вцілілі меблі. Розбирати завали до ліцею прийшли і учні, і вчителі. Зізнаються, дивитися на все без сліз не можливо.

Тетяна Магда, вчителька Великокостромського ліцею:

Без сліз не можна на це дивитися. Школа - це наше життя. Це наше все. Це наші діти. Наше майбутнє. Всі хто приходить, всі плачуть.

Тремтить голос і у пана Володимира. За його спиною купа цегли - це було його агропідприємство. Утім, лише одна російська ракета в мить зруйнувала те, що будував понад 20 років. Під завалами і його техніка. Збитки на мільйони гривень.

Володимир Барабаш, фермер:

Газ 53, самосвал, трактор, очисні машини, калібровочна машина, погружчик. Запчасті, які там були. Слава Богу, що всі живі. Будемо відновлюватись як воно там получиться.

Велика Костромка впродовж останніх семи місяців щодня потерпала від ворожих обстрілів. Село всього за сім кілометрів від лінії фронту з Херсонщиною. Тут не вціліло жодної інфраструктурної будівлі.

Ольга Шайтанова, староста Великокостромського старостинського округу:

Всі комунальні заклади у нас постраждали, мають різні характери руйнувань у нас є великий брак в шифері. Тому що ми розуміємо, що цей матеріал, є дороговартісний, але дахи у людей дуже постраждали. Тому потрібен шифер, щоб перекривати будинки.

Пошкоджено майже сотню будинків. Та в них досі продовжують жити люди - із забитими фанерою вікнами. Нині у селі залишається майже половина населення. У тому числі й Катерина зі своїм однорічним сином Тимуром. Щоправда, дівчина каже, живуть вони не у власних квартирах, а у підвалі.

Подвал оборудован для того, щоб дитині було зручно. Щоб було де поспати, покормити, було трошки йому легше, бо на подвірї йому важко.

А важко через постійні обстріли. А бігати з квартири в укриття під час роботи ворожої артилерії небезпечно, пояснює Олена. Жінка під час однієї з атак не встигла добігти до підвалу.

Олена Онуфрієнко, жителька с. Велика Костромка:

Я добігла до другого поверху, там упала, вибило вікно. І полетіли всі осколки. Я встала і в мене сюда сюда було ранение.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Населений пункт Велика Костромка за останні сім місяців щодня була під обстрілами. Тому що вона найближче знаходиться до лінії фронту, а також вона знаходиться біля водосховища, а за водою вже стоять рашисти й вони звідти дістають ці населені пункти Мар'янське та Велика Костромка.

Інтенсивність ворожих обстрілів останнім часом поменшала, але пильності людям втрачати не варто, говорить начальник криворізької районної військової адміністрації. Все завдяки контрнаступу збройних сил України на Херсонському напрямку. Військові відтіснили ворога на майже 30 кілометрів.