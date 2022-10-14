Віялових відключень поки не буде

Диспетчерський центр "Укренерго" наразі не планує вводити обмежень енергоспоживання, ані в Києві та області, ані в інших регіонах. Однак українців закликають обмежувати споживання електроенергії вранці та ввечері. Про це повідомляє "Укренерго".

Сьогоднішній вечір може стати третім після терористичних атак росії, коли енергосистема зможе обійтися без примусових відключень. Українці ввечері і 12-го, і 13-го жовтня в години-пік спожили менше, ніж у звичайний осінній день. Ми дякуємо кожному, хто хоч трохи обмежив себе у використанні електроприладів.

В "Укренерго" закликали "будь-що втримати нинішній рівень споживання". А краще - ще трохи скоротити його в години пік.

Адже попри те, що ми не переступаємо межу, з кожним днем споживаємо все більше. Наприклад, 12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче середнього показника, а 13 жовтня - лише на 2,2%.

Українців закликали свідомо зменшувати споживання електроенергії вранці - з 8-ї до 11-ї години та ввечері - з 17-ї до 23-ї.