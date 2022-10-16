Боррель виключив ядерну відповідь з боку НАТО у разі застосування ядерної зброї рф проти України

Захід дасть "потужну військову відповідь" на застосування росією ядерної зброї проти України, однак вона не буде ядерною. Про це заявив 13 жовтня верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель