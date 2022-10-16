У росії зібралися провести нові види "мобілізацій" [ Редагувати ]
Підтримка України з боку НАТО потребує внутрішньої економічної та іншої мобілізації у росії.
Про це заявив прес-секретар президента рф дмитро пєсков.
"НАТО де-факто вже бере участь в українському конфлікті. Це вимагає, напевно, нашої такої внутрішньої економічної та іншої мобілізації. Це додаткове навантаження", - заявив Пєсков.
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