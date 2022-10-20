Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір висунути свою кандидатуру на виборах після відставки з посади Ліз Трасс. Про це повідомляє газета Times.

Про намір Джонсона обійняти посаду прем'єра повідомив The Telegraph, де Джонсон працював журналістом з 1987 по 1999 рік.

Вибори нового лідера Консервативної партії проведуть впродовж тижня. За даними Times, брати участь у виборах також планують екс-глава Мінфіну Ріші Сунак та лідер Палати громад парламенту Сполученого Королівства Пенні Мордонт.

Ліз Трасс оголосила про відставку сьогодні, 20 жовтня, на 45-й день свого прем'єрства. Як повідомляли британські ЗМІ, перед цим їй повідомили, що вона не може більше розраховувати на підтримку Консервативної партії. Незадовго до відставки рівень підтримки британцями Ліз Трасс знизився до 10%.

Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня. Він обіймав цю посаду з липня 2019-го року. Його звільнення пов'язували з відставкою 50 політиків його партії з британського уряду на тлі призначення екс-заступника глави МЗС Крістофера Пінчера, якого звинувачували в сексуальних домаганнях до чоловіків.