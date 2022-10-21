Рідний брат сепаратиста Кості Калоша (Костянтина Бєдового) освідчився терористу Путіну [ Редагувати ]
Для Бідових "російський світ" - це сімейне. Після невдалої спроби очолити окупаційну комендатуру на Київщині Костя Калоша втік до Молдови.
Його рідний брат Міхаель Айзенштейн видав одкровення, в якому зізнався у глибокій симпатії до Володимира Путіна, який веде проти України загарбницьку війну. Про це повідомляє "Народна правда".
Міхаель Айзенштейн написав на своїй facebook-сторінці: "Я глибоко симпатизую В.Путіну і поділяю його стурбованість тим, що відбувається у світі. Бажаю йому здоров’я та перемог! Можете називати мене путіністом. Так воно на сьогоднішній день і є!".
Коли Костя Калоша втік з України, взяв із собою літню матір - щоб допомогла провезти готівку через держкордон. Жінка була змушена ховати кеш у спідній білизні. Після того, як завдання було виконано, Калоша її просто покинув. Наразі мати проживає з сином-путіністом Мишком.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти планували "призначити" Калошу комендантом села Білогородка на Київщині. Ще напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну повідомлялося, що Калоша на замовлення ФСУ організував загони бойовиків для захоплення водоканалу та інших провокацій у столиці.
Бази ДРГ розміщувалися в будинку Калоші (Білогородка, вул. Чорнобильська) та у будівлях, що йому належать у Києві: по вулиці Боженка, 86, а також на вул. Антонова, 4, у приміщенні стоматології, де діє підконтрольна Калоші нарколабораторія.
Костя Калоша - відомий сепаратист, який неодноразово робив антиукраїнські заяви. Відкрито підтримував Путіна та агресію РФ, стверджував, що "Україна та Росія - єдина країна - Російська Імперія", а "Путін - наш лідер". Записував відео з "Путін допоможи" та називав воїнів "Азова" вбивцями.
У квітні 2022 року в мережі з’явився відкритий лист Калоші Путіну. У ньому колаборант просить "звільнити Україну від неофашистів", а також надати йому громадянство та політичний притулок у РФ.
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