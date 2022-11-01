Окупанти атакували Полтаву "Шахедами": які руйнування [ Редагувати ]
У ніч проти вівторка, 1 листопада, російські війська атакували Полтаву безпілотниками "Шахед". Про це повідомляється у Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.
Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Вночі Полтавську область атакували чотири безпілотники. Уламки впали на складські приміщення у Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа.
При цьому протягом наступної години в цей же район влучили ще 3 дрони-камікадзе. Загальна площа пожежі становила 3600 квадратних метрів.
по темі
У ніч проти вівторка, 1 листопада, росія атакувала Полтаву дронами-камікадзе
Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вранці 17 жовтня влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки
Власників зброї закликали не збивати ворожі дрони-камікадзе самостійно
У понеділок, 17 жовтня, з-під завалів багатоповерхівки у Києві дістали тіло четвертого загиблого
В Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасів, які здатні вражати цілі на відстані до 1000 км