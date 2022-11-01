Крим - це Україна, а кримські татари - корінний народ України. Під таким гаслом вперше в скарбниці Національного музею історії України відкрилася наймасштабніша колекція кримськотатарських артефактів "MIRAS - Спадщина". Вишиті золотою ниткою орнаменти, срібний посуд, традиційний одяг кримських татар.

Все це представили відвідувачам. А сам захід змогли провести, попри постійну загрозу російських обстрілів. Олена Логінова продовжить.

Жіночий фес у золотому оздоблені... Посуд для традиційної кавової церемонії... Та вишитий золотою ниткою Орнек.

І все це - в скарбниці Національного музею історії України, де відкрилася найбільша колекція кримськотатарських артефактів. Виставку назвали Miras, у перекладі з кримськотатарської - це "Спадщина". Тут вперше демонструють речі, які понад 60 років назад були передані з Ханського палацу у Бахчисараї до скарбниць материкової частини України. А також предмети з приватних колекцій.

Олена Логінова, кореспондентка:

Тут представлено понад 100 предметів кримськотатарського життя. Ювелірні прикраси, елементи одягу, традиційної вишивки, предмети кавової церемонії, яким понад 200 років.

І перше, на що звертають увагу відвідувачів - традиційний вишитий кримськотатарський орнамент - Орнек. На ньому майстрині зображують зашифровані символи - щастя, злагоди й знаки оберега. Їх вишивали й на весільних кисетах - торбинках для тютюну.

Олексій Савченко, куратор виставки, старший науковий співробітник Національного музею історії України:

Вони мали переважно у своїй основі весільні сюжети, тобто символи міцної родини, символи благополуччя майбутнього і вони закодовували певною мірою ту картину сімейного життя. Яку потім намагалась будувати дівчина - майбутня наречена вже разом зі своїм чоловіком. Часто це і певна кількість дітей, скільки б вона їх хотіла, це певний вигляд такого сімейного благополуччя і це обереги.

Есма Аджієва, кураторка виставки:

Цією виставкою ми хочемо показати українському народу, що кримські татари мають спільні історичні корні, мають спільні цінності, міроогляд і тому це сенси, не речі, а саме сенси, які нас об'єднують і дають нам змогу жити в злагоді протягом багатьох років в Україні.

Виставка має на меті показати й духовну складову - спільну спадщину, яка об'єднує українців та кримських татар.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Спадщина у нас одна - вона різноманітна. Кримські татари - корінний народ України. І ми маємо унікальну можливість доторкнутися до того, про що можливо багато хто чув, але не бачив. І до орнаменту Орнек, який внесено до Всесвітнього списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І до багатьох інших речей, які характеризують історію, побут, культуру кримськотатарського народу. Тому, незважаючи на обстріли, які були сьогодні зранку нашу культуру ми боронимо спільними зусиллями - значить переможемо!

Вражають витвори ювелірного мистецтва. Це жіночі весільні паски із застібками у формі метеликів. Тонка робота, виконана технікою філіграні, що схожа на мереживо. Такі паски із застібками

Були обов'язковим атрибутом для вбрання нареченої та показували її статки та місце у суспільстві.

Олексій Савченко, куратор виставки, старший науковий співробітник Національного музею історії України:

Це дуже тонке мереживо із золотого та срібного дроту в кілька рівнів накладено і з поєднанням традиційних елементів кримськотатарського орнаменту. Пояс десь важив від 300 грамів до 500 грамів, в залежності від заможності дівчини, але вважалось навіть якщо родина не дуже заможна, то все одно на пояс грошей мало б вистачити.

Гульнара Абдулаєва, відвідувачка виставки:

Взагалі то я кримська татарка, тобто для мене це таке дуже рідне. В мене у бабусі такий же був кушак і в мене передався він. Тобто в мене щось схоже є.

Представлене на виставці й все для кавової церемонії, яка є давньою традицією кримських татар. Тут і кавомолки, і кавники, а також срібні підставки для чашок, які використовували, щоб не опекти пальці.

Ілля Фетисов, відвідувач виставки:

Нас з Кримом об'єднує не тільки спільний кордон, що це частина України, але нас також об'єднує і культура. Тому Україна - це багатонаціональна держава і кримські татари є корінним народом України.

Виставка триватиме до кінця червня 2023-го року.