Сили ЗСУ знищили дрон-камікадзе зі стрілецької зброї [ Редагувати ]
Українські військові за допомогою стрілецької зброї знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", який росіяни застосовують у війні проти України під назвою "Герань-2".
Про це повідомляється на Facebook 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.
Мобільний підрозділ Курта 28-й омбр, який нещодавно знищив Shahed Герань-1, цього разу приземлили і Герань-2. Воїни ще раз вивели БПЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі.
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