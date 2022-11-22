Прощання з героєм у Львові

У вівторок, 22 листопада, відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 721 тіло.



Працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.



У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.



Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, а 11-го - ще 45 військових.