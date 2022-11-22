Готуючись до тривалих відключень, треба подбати і про набір продуктів.

І хоча наші енергетики роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію, ніхто не може дати гарантій, що не буде блекауту. При черговій атаці росіян. Звісно, панікувати не треба. Але необхідно бути готовим до будь-якого сценарію. Тож що варто знати? Інструкція з боротьби із темрявою - від нашої Ніни Коломієць.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Ми вже збирали тривожні валізки, знаємо, де найбезпечніше місце у квартирі за правилом двох стін. Тепер час продумати план Б, якщо на кілька днів із будинків зникне світло, вода і опалення.

Сергій Коваленко, генеральний директор енергетичної компанії YASNO:

Залежно від типу пошкоджень, можуть бути відключення на 4 години, на 6 і навіть більше. Держава, влада, енергетики мають план, розробляють на різні варіанти пошкоджень. Тому вся система готується до найскладнішого сценарію. Треба подумати вже зараз, як підготувати своє житло до холодів.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Сьогодні вирушаємо на своєрідну ревізію однієї з київських квартир із експертом із виживання Ігорем Молоданом. Тож, ходімо!

- В разі відключення світла ліфт працювати не буде, тому нам прийдеться йти сходами на 9 поверх, де розташована квартира. - Добре!

Киянка Юлія показує свій "енергетичний арсенал". Каже, додатково на випадок блекауту нічого не купувала. Зібрала все, чим користувалася раніше вдома і під час подорожей.

Юлія Мархель, жителька Києва:

У мене є багато різних засобів. Наприклад, ліхтар. Він же зарядка, він же радіо. Заряджається від сонячної панелі, тому навіть у таку похмуру погоду виставити на підвіконня його - він вдень заряджає.

Така сонячна панель може зарядити й інші прилади. Зокрема, й саморобні.

Брат мені облаштував - просто зробив вдома, вручну перехідник, щоб я могла від павербанку звичайного ввімкнути світло. У нас є світло! Також робимо запаси води, щоб при вимкненні світла у нас завжди був запас технічної і питної води. Питну воду також можемо набирати в сусідньому бюветі. Технічну - навіть з озера поруч.В мене є така універсальна штука - термозберігаюча ковдра, вона дуже мало займає місця, але гріє мене повністю, бо вона накопичує тепло, яке віддаєш ти. Навіть якщо 2-3 дні електроенергії не буде - мої всі ці реквізити будуть працювати.

Набір для виживання нашої героїні - оглядає експерт.

Саме цього комплекту буде достатньо для освітлення, щоб зарядити якісь гаджети, зігрітися, і навіть ковдра є. Але я все ж таки, радив би підсилити.

Ігор показує гаджети на всі випадки життя і на будь-який гаманець.

Ігор Молодан, експерт із виживання:

Як варіант, є такі грілки автономні, вони ж і павербанк. Можете потрогати. Воно вже починає гріти. Можна або в кишеню покласти, або руки зігріти.

Утім, є й перевірені часом, до того ж, досить дешеві варіанти.

Ось як приклад - замість свічок можна використовувати звичайні батарейки. Сюди діод вставляється, замикається. Така батарейка у мене по всім приміщенням, в якості аварійного освітлення. Його може вистачити на півроку, може на рік вистачити, і не треба навіть його вимикати. Це потужніше, ніж свічка, і коштує стільки ж, десь 30 гривень.

Тепло в батареях - може замінити ось такий саморобний прилад.

З декількох глечиків можна зробити таку конструкцію, це такий собі радіатор, який буде накопичувати енергію від свічок - і віддавати назовні. Воно буде накопичуватися енергія від свічок по глечикам, і потім рівномірно віддавати у повітря.

Такий обігрівач - краще встановити в найбільш утеплену кімнату, де буде жити вся родина.

До речі, мало обігріти приміщення, треба ще зберегти тепло. Я би радив використовувати енергозберігаючу плівку, на вікна. І зашторити штори, щоб зробити такий прошарок додатковий повітря, щоб не виходило тепло назовні, і покласти килими на підлогу, бо вона така, холодна.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Готуючись до тривалих відключень, треба подбати і про набір продуктів. Переважно тривалого терміну зберігання. Наприклад, консерви, крупи. При чому із круп краще обрати не рис, а гречку. Бо її можна навіть не варити на плиті, а залити кипʼятком у термосі. Або і взагалі холодною водою. За кілька годин вона розбухне і стане придатною до споживання.

Питну воду чи воду для приготування їжі - експерт радить очищати спеціальним розчином.

Ігор Молодан, експерт із виживання:

Для очищення технічної води і щоб перетворити її на питну - я використовую коагулянт, важкі фракції опускаються вниз, а легкі - нагору. Все це перетвориться на чисту воду, але в нас залишиться осад. Треба чекати десь 5-8 годин. - Тобто навіть із Дніпра можна набрати воду? - Я навіть у Прип'яті це робив.

Створити елементарну свічку можна й із підручних матеріалів.

Робимо фітіль із серветки. До речі, потім цю олію можна використовувати за призначенням. Обмакуємо. Це зовсім вже хендмейд. Наче працює! - Це така свічка із підручних матеріалів? - Ну так.

Окрім підготовки квартири до можливої відсутності світла й тепла, варто з'ясувати, де буде розташований найближчий пункт обігріву. Там можна буде випити гарячого чаю та підзарядити гаджет.