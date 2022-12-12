ППО України зараз не здатна збивати балістичні ракети, а Іранські дрони-камікадзе, які використовує росія у війні проти Україні, не чутливі до холоду. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ні "Іскандери", ні ракети С-300, ні ракети іранські. Балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами ППО, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет – це на старті, там, де вони знаходяться"

"Хтось припустив, що, може, холодно літачкам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода – шквальний вітер, який на площину крила "Шахеда" може впливати", - заявив Ігнат.