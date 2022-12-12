Відсьогодні стартував Національний тиждень читання. Він триватиме до 19 грудня. Телеканал "Інтер" розпочинає серію матеріалів про українських авторів. Нам є ким пишатися і ким зачитуватися. Перша наша розповідь про Андрія Любку - молодого українського письменника, поета і перекладача.

Та на початку війни він відклав письменництво - і взявся за волонтерство. Допомагав переселенціям, возив гуманітарну допомогу, і врешті збирав донати на автівки для бійців. Його історія - далі.

Казав чоловік: мені не бачити сонця,

І дітей зустріну лиш біля могили.

У тілі моєму - свинець і стронцій,

Але смерть мене не зупинила.

Ці рядки Андрій Любка написав під час Революції 2008-го року. За його плечима - вже не одна видана книжка: "Малий український роман", Карбіт, "Кімната для печалі"… Війна в Україні змінила його життя.

Андрій Любка - письменник, волонтер:

Якщо я можу коротко описати, що відбувається сьогодні, то мені це нагадує апокаліпсис. То мені це нагадує фільм жахів, в якому із усіх дір, із усіх сторін лізуть якісь зомбі, які намагаються знащити нормальне життя.

Тож поки точаться бої - він відклав перо... Після вторгення окупантів почав активно волонтерити. Зібрав кошти на автомобілі для бійців на передовій.

Це був пікап для батальйону, що служить на Донбасі. Донатів ввистачило на два авто. Так Андрій налагодив закупівлю машин за кордоном, ремонт і відправлення на фронт. Ужгородці запустили флешмоб, під час кожної тривоги - донатять. До збору коштів долучилися навіть діти.

Андрій Любка - письменник, волонтер:

Це танк справжній!

Машини у гарячі точки Андрій возить сам. І зараз потроху повертається до творчості. У вересні презентував книжку "Щось зі мною не так".

Андрій Любка - письменник, волонтер:

Для мене особливо цінно, що ця книжка побачила світ під час війни. Боремося за право бути собою.

У планах письменника - написати про війну. Однак втілить їх у життя Андрій уже після перемоги України.

Андрій Любка - письменник, волонтер: